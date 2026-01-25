Од денеска ЕУ ја ограничува слободата на движење на руските дипломати

Freepik

Од денеска стапуваат на сила мерките што ја ограничуваат слободата на движење на руските дипломати во Европската Унија.

Кога патуваат низ Шенген зоната надвор од земјата домаќин, руските дипломати и конзуларни службеници, како и нивниот персонал и членови на семејството, сега ќе мора да ја известат земјата на дестинација и сите транзитни земји најмалку 24 часа пред патувањето.

Земјите-членки, исто така, можат да воведат постапка за поднесување барање за влез или транзитно овластување за да можат да го забранат нивното движење во случај на сомневање. Патувањето во земјата домаќин не мора да се регистрира.

Мерките беа формално усвоени во октомври како дел од пакетот санкции против Русија и објавена во Службениот весник на Европската Унија.

ЕУ соопшти дека мерките се спроведуваат бидејќи „некои од вклучените лица учествувале во разузнавачки операции за Москва, вклучително и шпионажа и ширење дезинформации за војната за искривување на јавното мислење“.

Според претставниците на ЕУ, прекршувањето на мерките може да се казни со лишување од дипломатски статус

Досега, руските дипломати генерално можеа слободно да патуваат низ ЕУ. Источните земји од ЕУ со години ја критикуваа оваа привилегија, но другите земји-членки стравуваа дека ограничувањата за патување би можеле да предизвикаат контрамерки за европските дипломати во Русија.