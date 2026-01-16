 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Францускиот министер за надворешни: Европа е способна да го заштити Гренланд од САД

16.01.2026

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро изјави дека Европа е способна да го заштити Гренланд од САД.

Ова е европска територија која е под заштита на НАТО. НАТО, сојузниците на НАТО и европските земји се целосно способни да ја заштитат својата територија од каква било закана, без разлика од каде доаѓа“, порача Баро

Тој додаде дека, според него, „во овој дух“ делегациите на Данска и Гренланд разговарале со САД при посетата на Вашингтон.

Во меѓувреме, на Гренланд пристигна воена миија составена од војници од неколку земји од Европа.

Па тоа е виц – 15 Французи и 15 Германци: Италијанскиот министер се изнасмеа, Рим не праќа војска на Гренланд?

