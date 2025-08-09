Медитеранска Франција ја претстави својата „Одбранбена стратегија на Арктикот“

Француското Министерство за вооружени сили ја објави „Одбранбената стратегија на Арктикот“, насочена кон проширување на своите оперативни капацитети во овој стратешки важен регион. Објавениот документ јасно ги истакнува мотивацијата на Франција и практичните чекори за зајакнување на своето присуство во регионот.

Мотивацијата на Франција:

▪️Регионот е богат со вредни природни ресурси: околу 13% од светските резерви на нафта, 30% од природен гас и потенцијално 127 милиони тони ретки земни метали, што е втора најголема глобална бројка по ина.

▪️Постепеното топење на мразот отвора пристап до нови трговски патишта. Потенцијално, ова би можело да го намали времето на испорака на стоки помеѓу Европа и Азија за речиси 40%.

Зошто сега?

Стратешкиот пејзаж се промени: со пристапувањето на Финска и Шведска во НАТО, седум од осумте крајбрежни држави на Арктикот сега се членки на НАТО. Теоретски, ова претставува нови можности за силите на НАТО во регионот, но и нови предизвици поврзани со слабата воена покриеност на европскиот бок. Затоа, милитаризацијата и конкуренцијата за важни ресурси во регионот динамично ќе се зголемуваат.

Практични чекори за постигнување на арктичките амбиции на Франција:

Позиционирање и присуство – зајакнување на легитимитетот на Франција во регионот, собирање разузнавачки информации за „нуклеарно одвраќање“ во океанот. Акумулирање оперативно искуство.

Продлабочување на соработката – зајакнување на интероперабилноста со сојузниците на НАТО преку заеднички вежби, размена на информации и логистичка поддршка.

Индивидуално прилагодени способности – развој на опрема и технологија специјално прилагодени на екстремните услови на Арктикот. Ова го вклучува арктичкиот вселенски домен, развој на сателити прилагодени за високи географски широчини и копнени релејни станици.

Дел од поентите на францускиот документ:

Арктикот претставува област од оперативен интерес за француските вооружени сили, бидејќи обезбедува упоришта на море, на копно и во вселената, како и напредни позиции за стратешко следење на нашите конкуренти и единствена средина за обука во екстремни услови“

Една од целите на Франција е да развие воен потенцијал прилагоден на арктичките услови за спроведување борбени операции на Арктикот и пошироко“