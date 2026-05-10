10.05.2026
ФАО: Цените на храната растат поради конфликтот на Блискиот Исток

Светскиот индекс на цените на храната се зголеми трет месец по ред во април, поттикнат од зголемувањето на трошоците за енергија и нарушувањата на пазарот предизвикани од конфликтот на Блискиот Исток, наведе во најновиот извештај Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО).

Индексот на цените на храната на ФАО во просек изнесуваше 130,7 поени во април, што е зголемување од 1,6 проценти во однос на ревидираното ниво во март и 2 проценти повисоко од пред една година.

Индексот на цените на житарките на ФАО се зголеми за 0,8 проценти во април во однос на март.

Зголемувањето на цените е дополнително поттикнато од очекувањата за намалување на насадите со пченица во 2026 година, бидејќи земјоделците се префрлаат на култури кои бараат помалку ѓубриво поради високите цени на ѓубривата.

Цените на ѓубривата се зголемија поради зголемените трошоци за енергија и нарушувањата поврзани со затворањето на Ормуската Теснина.

Индексот на цените на растителното масло на ФАО се зголеми за 5,9 проценти од март, достигнувајќи го највисокото ниво од јули 2022 година.

