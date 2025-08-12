ЕУ и 24 земји бараат итни мерки за ставање крај на гладувањето во Газа

Фото: Printscreen/Guardian News

Европската унија, Велика Британија и Јапонија и други земји денеска побараа итен одговор за да се стави крај на гладувањето на палестинското население во Газа, каде што Израел е во војна речиси две години.

„Хуманитарното страдање во Газа достигна незамисливи нивоа. Луѓето гладуваат пред нашите очи“, објави ЕУ заедно со уште 24 други земји.

Канада и Австралија се меѓу потписниците кои го повикуваат Израел да „дозволи премин на сите конвои со хуманитарна помош на меѓународните невладини организации и да ги отстрани пречките што ги спречуваат хуманитарните работници да интервенираат“.

Соопштението го потпиша шефицата на дипломатијата на ЕУ, Каја Калас, со министрите за надворешни работи на 17 членки на ЕУ.