 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

„Емирати“ по краткиот прекин, ги продолжува летовите до и од Дубаи

Свет

07.03.2026

Facebook / Emirates

Авиокомпанијата „Емирати“ соопшти дека по краткиот прекин на летовите, ги продолжува летовите до и од Дубаи.

Националниот авиопревозник на Обединетите Арапски Емирати претходно објави дека ги суспендира сите летови до и од Дубаи до понатамошно известување.

Привремениот прекин на летовите беше поради известување за ирански воздушен напад на Меѓународниот аеродром во Дубаи.

„Емирати“, најголемата авиокомпанија на Блискиот Исток, моментално извршува ограничен број летови од Дубаи и Абу Даби преку безбедни воздушни коридори.

Поврзани вести

Свет  | 07.03.2026
„Емирати“ на неодредено време ги суспендира сите летови до и од Дубаи
Свет  | 07.03.2026
Дубаи има свежи намирници храна за уште само 10 дена
Македонија  | 05.03.2026
„ И тебе сам сит Дубаи“
﻿