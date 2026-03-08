Експлозија пред американската амбасада во Осло

Силна експлозија денеска одекна пред зградата на амбасадата на САД во главниот град на Норвешка, Осло, предизвикувајќи помала материјална штета, но без жртви и повредени, соопшти норвешката полиција.

Експлозијата се случила во комплексот на американската дипломатска мисија во западниот дел на Осло околу 1:00 часот по локално време.

– Можеме да потврдиме дека ударниот бран од експлозијата беше во американската амбасада – изјави портпаролот на полицијата Микаел Делмер за норвешката јавна телевизија Ен-Ер-Ко (NRK), додавајќи дека експлозијата го оштетила влезот на конзуларниот оддел.

Штетите се опишани како незначителни, а полицијата одби да го коментира видот на експлозивната направа додека истрагата е во почетна фаза.

Шеснаесетгодишен жител на населбата, кој за телевизијата Те-Ве 2 (TV2) се претстави само како Едвард, опиша дека глетката по силниот звук вклучувала полициски кучиња, дронови, вооружени полицајци и хеликоптери.