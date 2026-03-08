 Skip to main content
Експлозија пред американската амбасада во Осло

Свет

08.03.2026

Силна експлозија денеска одекна пред зградата на амбасадата на САД во главниот град на Норвешка, Осло, предизвикувајќи помала материјална штета, но без жртви и повредени, соопшти норвешката полиција.

Експлозијата се случила во комплексот на американската дипломатска мисија во западниот дел на Осло околу 1:00 часот по локално време.

– Можеме да потврдиме дека ударниот бран од експлозијата беше во американската амбасада – изјави портпаролот на полицијата Микаел Делмер за норвешката јавна телевизија Ен-Ер-Ко (NRK), додавајќи дека експлозијата го оштетила влезот на конзуларниот оддел.

Штетите се опишани како незначителни, а полицијата одби да го коментира видот на експлозивната направа додека истрагата е во почетна фаза.

Шеснаесетгодишен жител на населбата, кој за телевизијата Те-Ве 2 (TV2) се претстави само како Едвард, опиша дека глетката по силниот звук вклучувала полициски кучиња, дронови, вооружени полицајци и хеликоптери.

