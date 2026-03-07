 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

Експлозии на меѓународниот аеродром во Техеран

Свет

07.03.2026

Неколку експлозии одекнале утрово во близина на меѓународниот аеродром Мехераб во Техеран, објави иранската новинска агенција Тасним.

Инфраструктурата на аеродромот веќе беше погодена во американско-израелските напади во изминатите денови.

Израелската војска најави „нов бран големи воздушни напади“ врз цели во Техеран, каде што голем број луѓе се собраа во петокот на првата молитва по смртта на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи.

Американско-израелските напади почнаа точно пред една недела, а на првиот ден од нападите, на 28 февруари, Хамнеи беше убиен.

