Дваесетина Германци се меѓу борците на Исламската држава префрлени во Ирак

Околу дваесетина луѓе поврзани со Германија се меѓу илјадниците поранешни борци на Исламската држава кои американската војска ги префрли од Сирија во Ирак, дознава ДПА.

САД префрлија 5.700 машки борци во ирачки објекти за притвор за време на 23-дневната операција која заврши минатата недела, соопшти војската.

Повеќето од оние со германски врски се германски државјани, но меѓу нив има и странски државјани кои биле со престојувалиште во Германија пред да се приклучат на терористичката милиција.

Трансферите се случија во контекст на зголемените тензии меѓу сириското раководство во Дамаск и Сириските демократски сили (СДФ) предводени од Курдите, кои одиграа клучна улога, со поддршка на САД, во територијалниот пораз на Исламската држава.

Во текот на изминатите години, илјадници борци и нивни роднини беа држени во затвори и кампови управувани од СДФ во североисточна Сирија, каде курдската администрација воспостави самоуправа.

Меѓутоа, во последните недели, силите на СДФ се под зголемен притисок од владата на привремениот претседател Ахмед ал-Шара и дојде до судири меѓу двете страни. Во некои области, курдските сили наводно се повлекле од своите позиции, што предизвика загриженост за безбедноста на затворите.

Ирачкиот премиер Мохамед Шиа ал-Судани ги повика државите од Европската Унија да ги репатрираат сите свои државјани кои се меѓу заробените борци и да ги процесуираат во нивните матични земји.