Дрон го парализира сообраќајот на аеродромот во Берлин

Берлинскиот аеродром Бранденбург беше привремено принуден да ги пренасочи летовите по пријавеното сомнително видување на дрон доцна на 31 октомври, пренесува Кијив Индипендент.

Веста следи по низа слични случаи низ Европа во последните месеци, кои веќе предизвикаа прекини во воздушниот сообраќај во Франција, Чешка, Германија, Литванија, Норвешка и Данска.

Аеродромот ги прекина операциите во 20:08 часот по локално време и повторно го започна сообраќајот во 21:58 часот, соопштија службениците на аеродромот, откако сведок пријавил дека го забележал дронот во областа околу аеродромот. По пријавеното видување на дрон, следеше полициска истрага.

Авиони од најмалку четири различни европски градови беа пренасочени кон блиските аеродроми, вклучувајќи го и аеродромот во Хамбург, поради привременото запирање. Службениците не дадоа информации за конкретниот број летови што требаше да бидат пренасочени.

Локалните органи за спроведување на законот започнаа истрага за да го утврдат потеклото и операторот на дронот. Видот на дрон за кој станува збор останува нејасен.

Полицијата распореди сопствен дрон за да го лоцира операторот, но потрагата беше неуспешна, објавија локалните медиуми.

Германските власти не кажаа дали инцидентот е поврзан со неодамнешните видувања на беспилотни летала низ Европа, кои покренаа безбедносни загрижености и предизвикаа сомневања за можна руска вмешаност.

На необјаснетите видувања на беспилотни летала им претходеше руски авиони и беспилотни летала што го нарушија воздушниот простор на НАТО во неколку наврати.

Различни руски авиони континуирано го нарушуваат воздушниот простор на НАТО поради зголемениот надзор врз безбедноста на воздушниот простор на европските земји.