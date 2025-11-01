Во Могила заврши гласањето на пријавените болни и немоќни лица

Општинската изборна комисија (ОИК) Могила информира дека заврши гласање на пријавените болни и немоќни лица.

Членовите на ОИК Могила преку избирачките одбори овозможија да гласаат и на домашна адреса гласаа 37 болни и немоќни лица кои претходно побараа да гласаат дома и да го искористат правото на глас.

На подрачјето на Општина Могила утре ќе се гласа од 7 до 19 часот, а право на глас имаат 4.661 жител, кои на 23 гласачки места ќе избираат градоначалник на општината.

Како што е познато во вториот круг се пласираа актуелниот градоначалник Драганчо Саботковски поддржан од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија“ и независниот кандидат за градоначалник Сашо Пивковски кој во јавноста на 24 октомври објави дека ја повлекува својата кандидатура.