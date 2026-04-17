Драстичен пад на цените на нафтата по отворањето на Ормутскиот теснец

Цените на нафтата паднаа за повеќе од 13 проценти денес, а американските акции пораснаа откако Иран објави дека Ормутскиот теснец е повторно отворен за премин на танкери што носат нафта од Персискиот Залив до корисниците ширум светот.

Американскиот индекс S&P порасна за 1,4 проценти, а Волстрит забележа добивки трета недела по ред, индустрискиот просек Дау Џонс доби 2,2 проценти утрово, а Насдак беше повисок за 1,6 проценти.

Американските акции пораснаа за повеќе од 12 проценти откако го достигнаа дното кон крајот на март, со надеж дека Соединетите Американски Држави (САД) и Иран ќе успеат да избегнат најлошо сценарио за глобалната економија и покрај нивната војна.

Денешното повторно отворање на Ормутскиот теснец, кое можеби е само привремено, е најјасен знак за оптимизам досега, а претседателот на Соединетите Американски Држави (САД) Доналд Трамп денес изјави дека војната треба да заврши „многу наскоро“.

Цената на барел референтна американска нафта падна веднаш откако иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, објави дека Ормутскиот теснец е отворен за сите бродови, бидејќи се чини дека се почитува примирјето меѓу Израел и Либан. Тој рече дека теснецот ќе остане отворен додека трае примирјето, а цената на американската нафта падна за 13 проценти на 79,31 долари за барел.

Меѓународниот стандарден Брент изгуби 13,4 проценти, а цената на барел падна на 86,11 долари. Сè уште е над 70 долари за барел, што беше пред почетокот на војната во Иран, што укажува дека сè уште е потребна одредена претпазливост на финансиските пазари.

Само неколку минути откако министерот за надворешни работи на Иран го објави повторното отворање на Ормутскиот теснец, американскиот претседател Доналд Трамп на Твитер изјави дека блокадата на американската морнарица врз Иран останува во полна сила сè додека двете страни не постигнат договор за војната. Сепак, тој исто така рече дека таа треба да се одвива многу брзо и дека повеќето точки се веќе договорени.