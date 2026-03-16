16.03.2026
Доха под директна опасност: Катарските вооружени сили пресретнаа ракетен напад

Експлозии одекнале во главниот град на Катар, Доха, соопштија очевидци, а локалните власти информираа дека успешно пресретнале ракетен напад.

Вооружените сили пресретнаа ракетен напад насочен против Катар“, објави катарското Министерство за одбрана на социјалната мрежа „Икс“.

Ова се случува во контекст на тековните ирански напади врз соседните држави од Персискиот Залив како одговор на израелско-американската воена операција.

Истовремено, Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштија дека регистрирале нов ракетен напад од територијата на Иран. Од прес-службата на израелската армија наведуваат дека силите за противвоздушна одбрана веќе почнале со пресретнување на воздушните цели.

Иранските напади се насочени кон централниот дел на Израел. Воздушна опасност е прогласена во голем број реони, од Ерусалим до Ашкелон, што е потврдено и од податоците на израелскиот систем за рано предупредување. 

