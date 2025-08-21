 Skip to main content
21.08.2025
Дел од крило на авион „Боинг 737“ на компанијата „Делта ерлајнс“ се откинал во текот на лет во САД

Свет

21.08.2025

Freepik

Федералната администрација за воздухопловство на САД (FAA) започна истрага откако дел од крилото на „Боинг 737“ делумно се откина пред слетувањето во Тексас.

Летот 1893 на „Делта Ерлајнс“ беше на пат од меѓународниот аеродром Орландо до меѓународниот аеродром Остин-Бергстром во вторникот кога патниците пријавија дека дел од задниот раб на крилото се чини дека се откинал.

Почувствувавме голема турбуленција. Авионот се тресеше, изјави патничката Шанила Ариф за Си-Ен-Ен. „Жената пред нас го отвори прозорецот и ни кажа дека е скршен. Го отворив прозорецот и тоа ме исплаши, додаде таа.

По слетувањето, „Делта Ерлајнс“ во соопштението изјави дека „забележано е дека дел од левото крило е ненаместено“, додавајќи дека „авионот е надвор од употреба поради одржување“.

Во авионот имало 62 патници и шест члена на екипажот, од кои ниту еден не е повреден.

„Делта“ соопшти дека целосно ќе соработува со истрагата на ФАА.

