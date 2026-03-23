Изјава за медиуми на претседателот на Владата, Христијан Мицкоски

Цената на нафтата вртоглаво расте

Свет

23.03.2026

Цените на нафтата на светските берзи продолжуваат со вртоглавиот раст, а минатата недела на лондонскиот пазар беше забележан скок од дури 8,8 проценти, достигнувајќи цена од 112,19 долари за барел. Главната причина за овој тренд е ескалацијата на кризата на Блискиот Исток и неможноста за непречен извоз преку клучниот Ормуски теснец.

Додека американскиот пазар бележи благ пад поради зголемените внатрешни залихи, Европа е во паника бидејќи е директно зависна од нафтата која доаѓа од овој кризен регион.

Од почетокот на годината, цената на нафтата во Лондон порасна за неверојатни 83 проценти. Доколку нарушувањето на извозот продолжи, аналитичарите на ’Сити’ предупредуваат дека барелот би можел да достигне и до 150 долари во наредните месеци“, пишуваат светските економски медиуми.

Трговците стравуваат дека енергетската инфраструктура ќе стане примарна цел на напади, што дополнително ја подгрева несигурноста на пазарот.

Поврзани вести

Свет  | 22.03.2026
Цената на горивото расте, цената на авионските билети може да се зголеми
Свет  | 21.03.2026
Техеран ги демантира тврдењата на Вашингтон: Немаме залихи на нафта во меѓународни води
Свет  | 21.03.2026
САД ѝ забранија на Куба да прима руска нафта
