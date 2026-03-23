Кумановец почина откако му се слошило додека возел, сопатничката повредена

На 22.03.2026 околу 17:00 часот во СВР Куманово е пријавено дека на локален пат село Клечовце- село Шупљи Камен, на место викано „Кантон“, патничко моторно возило „даеву тико“ со кумановски регистарски, управувано од М.Д.(64) од Куманово, излетало од патот.

-Притоа, лекар од Итна медицинска помош кај возачот М.Д. констатирал смрт, додека кај сопатничката Л.Д.(57) биле констатирани телесни повреди во Општа болница Куманово. Според изјавата на сопатничката , на М.Д. му се слошило и изгубил свест пред да се случи несреќата, информира МВР.

По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција.

Увид извршила увидна екипа од СВР Куманово.