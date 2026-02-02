Британија се подготвува за војна: За резервисти ќе бидат повикувани луѓе на возраст и до 65 години

Британската влада подготвува нови овластувања за армијата, директно поврзувајќи ги со „подготовките за војна“, објавија британските и американските медиуми.

Клучната промена е зголемување на горната старосна граница за резервистите од 55 на 65 години. Ова се однесува на стратешките резерви, поранешни војници кои веќе ја напуштиле активната служба, но сè уште имаат обврски кон државата.

Во исто време, прагот за нивно повикување се намалува. Ако во моментов, резервистите можат да бидат повикани само во случај на „национална опасност, вонредна состојба или напад врз Велика Британија“, според новите правила – тие можат да бидат повикани веќе во фазата на „воени подготовки“.

Според проценките на официјален Лондон, бројот на стратешки резерви е околу 95 илјади луѓе.

Промените ќе бидат вклучени во новиот Закон за вооружените сили. Доколку парламентот го одобри, правилата ќе стапат во сила следната година. Властите тврдат дека не е планирана општа мобилизација, но во исто време признаваат: во случај на голема војна, земјата нема доволно војници.

Британските воени експерти предупредуваат дека армијата моментално е во една од најслабите состојби во последните сто години, а „малите армии не победуваат во војни“.