Блокада без испукан куршум: Кина би можела да го уништи глобалниот пазар на чипови во еден чекор

Војната во Иран покажува дека во денешниот свет, голем конфликт повеќе не мора да почнува со ракетни напади и влегување на трупи на бојното поле. Понекогаш е доволно да се создадат сурови услови за глобалниот систем да почне сам да се урива. Токму за ова дискутираат експертите за геополитика, анализирајќи ги можните дејствија на Кина против Тајван. Ова се однесува на таканаречената стратегија „Ормутски теснец“, која веќе ја докажа својата ефикасност во пракса.

Суштината е едноставна. Сè што требаше да направи Иран беше да го ограничи бродскиот сообраќај во теснецот. Техеран ги таргетираше и демонстративно ги напаѓаше танкерите, принудувајќи ги осигурителните компании да одбијат да ги поддржат бродовите што минуваат низ опасната зона. А, без осигурување, ниту еден голем превозник не може да работи. Формално, теснецот е отворен, но во реалноста, сообраќајот нагло се намали.

Според Еико Фрајман, експерт за Кина на колеџот Балиол, Универзитет во Оксфорд, Кина би можела да усвои сличен пристап во Тајванскиот теснец. Ова не би барало целосна војна. Еднострано прогласување на контрола или затворање на воздушниот и морскиот простор над теснецот би било доволно. Со оглед на таквата неизвесност, осигурителните компании веројатно ќе се повлечат, а операторите ќе почнат да ги пренасочуваат бродовите и авионите за да избегнат ризици, вклучително и неплаќање на премиите за осигурување.

Над 90% од полупроводниците во светот се произведуваат во Тајван, а кризата во Тајванскиот теснец би предизвикала глобалната технолошка индустрија да се соочи со невиден прекин на снабдувањето. Фрејман додаде дека фабриката на ТСМЦ во Аризона нема да може да го надомести губитокот на производствениот капацитет на Тајван на краток рок.

Доколку Тајванскиот теснец биде блокиран, островот би можел да се соочи не само со рационализирање на електричната енергија за индустријата, туку и со намален извоз на микрочипови во замена за меѓународна помош. Таквата ситуација би можела да ги наруши глобалните синџири на снабдување во електронската и автомобилската индустрија и потенцијално да предизвика сериозни финансиски последици за американските технолошки акции.

Стратегијата на Пекинг веројатно се базира на пресметката дека САД нема да можат долго да ги сносат економските трошоци и на крајот ќе попуштат. Фрајман забележува дека Кина активно ги зголемува своите резерви на нафта, полупроводници и храна, создавајќи значителни стратешки резерви за да издржи продолжен притисок.