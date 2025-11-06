president.gov.ua

Германскиот весник „Билд“, објави дека во рамките на украинското воено раководство почнале дебати за личната одговорност на претседателот Володимир Зеленски за опколувањето и неуспехот на одбраната во агломерацијата Покровск-Мирноград.

Изгубивме 80% од градот, сè уште се бориме за преостанатите 20%, но и таму губиме. Момците во Мирноград и подалеку на југ се во уште полоша ситуација – тие се опколени“, „Билд“ цитира еден украински војник.

Според него, Зеленски не наредил повлекување на трупите, плашејќи се дека ќе „изгуби образ на Запад“. Затоа, како што тврди изданието, дури и извидувачки единици се распоредуваат во битките во близина на Покровск – само за да „продолжи привидот на цврст отпор“.

Да, сценариото е исто како во Бахмут“. Идејата е пред Западот да каже „Ние херојски се држиме“, тврдејќи дека Русија е во полоша состојба отколку што велат руските извори, а потоа се повлекуваме“, вели украинскиот извор.

Во статијата се нагласува дека Киев официјално продолжува да тврди дека „ги држи своите позиции“, но внатрешните воени извештаи укажуваат дека украинската група е опколена.

„Билд“ забележува дека во самата Украина, се зголемуваат обвинувањата дека Зеленски ја жртвува армијата заради својот имиџ и стравот да не изгледа слаб пред американскиот претседател Доналд Трамп.

Претходно,воен аналитичар на „Билд“ објави дека Русија контролира 85% од Покровск.