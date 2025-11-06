 Skip to main content
Премиерот Мицкоски на поставување камен темелник на културен дом во Петровец

„Билд“: Зеленски е виновен за катастрофата на украинските сили во Покровск и Мирноград

Свет

06.11.2025

president.gov.ua

Германскиот весник „Билд“, објави дека во рамките на украинското воено раководство почнале дебати за личната одговорност на претседателот Володимир Зеленски за опколувањето и неуспехот на одбраната во агломерацијата Покровск-Мирноград.

Изгубивме 80% од градот, сè уште се бориме за преостанатите 20%, но и таму губиме. Момците во Мирноград и подалеку на југ се во уште полоша ситуација – тие се опколени“, „Билд“ цитира еден украински војник.

Според него, Зеленски не наредил повлекување на трупите, плашејќи се дека ќе „изгуби образ на Запад“. Затоа, како што тврди изданието, дури и извидувачки единици се распоредуваат во битките во близина на Покровск – само за да „продолжи привидот на цврст отпор“.

Да, сценариото е исто како во Бахмут“. Идејата е пред Западот да каже „Ние херојски се држиме“, тврдејќи дека Русија е во полоша состојба отколку што велат руските извори, а потоа се повлекуваме“, вели украинскиот извор.

Украинците се соочуваат со ново „сценарио Бахмут“: Руските сили го опколуваат Покровск од три правци

Во статијата се нагласува дека Киев официјално продолжува да тврди дека „ги држи своите позиции“, но внатрешните воени извештаи укажуваат дека украинската група е опколена.

„Билд“ забележува дека во самата Украина, се зголемуваат обвинувањата дека Зеленски ја жртвува армијата заради својот имиџ и стравот да не изгледа слаб пред американскиот претседател Доналд Трамп.

Украина ги отфрла извештатите за пробив на линијата на фронтот кај Покровск и Добропиља

Претходно,воен аналитичар на „Билд“ објави дека Русија контролира 85% од Покровск.

