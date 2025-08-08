Бесент: Трамп ги користи тарифите како алатка за надворешна политика

Printskrin: Fox News

Американскиот претседател Доналд Трамп ги користи тарифите како алатка за надворешна политика, наметнувајќи секундарни тарифи на индиската стока поради купувањето руска нафта од страна на Индија, изјави синоќа американскиот министер за финансии Скот Бесент во интервју за „Фокс њуз“.

На прашањето дали САД би можеле да воведат дополнителни тарифи и на кинеските стоки поради купувањето руска нафта од страна на Пекинг, Бесант рече дека Трамп ги остава сите опции отворени за да ја запре војната во Украина и дека „тарифите за Кина би можеле да се дискутираат во одреден момент“.