Американските војници ги напуштиле воените бази и се кријат во хотели и згради ширум Блискиот Исток

Американските војници ги напуштиле воените бази во земјите од Блискиот Исток, и се кријат во хотели и станбени згради во тие земји, пишува „Њујорк Тајмс“.

Изданието се повикува на американски воени претставници, според кои во регионот имало околу 40.000 американски војници кога почна војната против Иран, а Централната команда (CENTCOM) преместила илјадници од нив на други локации.

Поради ваквата практика, Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) ги повика жителите на регионот да ги напуштат областите каде што се стационирани американските сили. Во соопштението на ИРГЦ се вели дека американските сили, плашејќи се од напад, ја користат цивилната инфраструктура и цивилите како „човечки штитови“.

ИРГЦ предупреди дека ќе ги таргетира американските и сојузничките сили каде и да се и ги повика жителите веднаш да ги напуштат таквите области за да се избегнат цивилни жртви.