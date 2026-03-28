Американскиот потпретседател Венс изјави дека САД „наскоро“ ќе излезат од Иран

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс се осврна на војната во Иран за време на интервју со конзервативниот поткастер Бени Џонсон.

Венс изјави дека иако САД постигнале поголем дел од своите воени цели, Трамп планира да ја продолжи војната „уште малку подолго“ за да осигура дека иранската влада е сериозно попречена.

– Претседателот ќе продолжи со тоа уште малку подолго за да се осигура дека штом заминеме, нема да мораме да го правиме ова повторно многу, многу долго време – рече Венс. „Треба да ја неутрализираме (иранската влада) на многу, многу долг период, и тоа е целта“.

Венс призна дека цените на бензинот се зголемиле како резултат на конфликтот, но рече дека тие наскоро ќе се намалат. „Ова е многу, многу привремена реакција на она што на крајот ќе биде краткотраен конфликт“, додаде тој.