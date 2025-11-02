 Skip to main content
02.11.2025
Излезност до 13:00 часот во Скопје – Карпош и Центар предводат, Сарај и Чаир на дното

Скопје

02.11.2025

Според најновите податоци на Државната изборна комисија (ДИК), излезноста во Скопје до 13:00 часот се движи меѓу 3,58% и 22,14%, што претставува умерен пораст во однос на претходните часови.

Највисока излезност е забележана во Карпош (22,14%), Центар (21,74%), Кисела Вода (19,57%) и Аеродром (19,21%).
Од друга страна, најниска излезност има во Сарај (3,58%) и Чаир (5,35%), додека Бутел (13,3%) и Шуто Оризари (12,78%) бележат скромен раст во однос на утринските часови.

Просечната излезност во Скопје е под државниот просек, што повторно ја потврдува тенденцијата на пониска активност на гласачите во урбаните општини.
Се очекува излезноста да порасне во попладневните часови, кога традиционално следи поголема мобилизација на гласачите.

