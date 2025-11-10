 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Ѓорѓиевски и Николоски ветија дека Скопје ќе го развиваат заедно!

Скопје

10.11.2025

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, денес оствари работна средба со заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт и врски, Александар Николоски. На состанокот, кој се одржа во просториите на Град Скопје, се разговараше за клучните инфраструктурни и транспортни проекти што ќе придонесат за подобар квалитет на живот на скопјани.

Главни теми на разговор беа подобрувањето на јавниот транспорт преку реализација на проектот „Градски воз“, набавката на нови, еколошки автобуси за градскиот превоз, како и модернизацијата на сообраќајната инфраструктура во главниот град.

Министерот Николоски ја потенцираше заложбата на Владата за инвестиции во капитални проекти кои ќе овозможат современ и функционален урбан развој. Како што беше истакнато, изградбата на првата од трите линии на Градскиот воз е во завршна фаза на подготовка, по што ќе следува планирање на линиите кон Ѓорче Петров и кон Миладиновци.

„Скопје има потреба од нов план за трансформација на градскиот сообраќаен систем кој ќе донесе ефикасност, економичност и подобар квалитет на живот за сите жители,“ изјави градоначалникот Ѓорѓиевски.

Градот веќе е во координација со Владата на Република Македонија за набавка на нови, еколошки автобуси, кои ќе го унапредат јавниот превоз и ќе придонесат кон почиста животна средина.

Во својата изјава, Ѓорѓиевски изрази благодарност до премиерот Христијан Мицкоски, министерот Александар Николоски и Владата за нивната поддршка и визија во насока на развој на главниот град.

„Скопје ќе го развиваме заедно — со работа, посветеност и јасна цел да изградиме модерен и функционален град во кој сите ќе живееме подобро,“ порача градоначалникот.

