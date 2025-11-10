 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Зеленски: Сите инволвирани во корупција ќе бидат повикани на одговорност

Свет

10.11.2025

Фејсбук профил на Володимир Зеленски

Сите инволвирани во корупција ќе бидат повикани на одговорност, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски, ветувајќи дека националната нуклеарна компанија ќе биде исчистена од корупциски шеми, јавија британските меидуми.

Сите оние што создадоа корупциска шема мора да добијат јасен правен одговор. Мора да има кривични казни, нагласи Зеленски во своето редовно вечерно видео обраќање.

Изјавата тој ја даде во коментар за денеска отворената истрага за корупција во енергетскиот сектор на Украина.

Неопходна е неизбежност на казната. Енергоатом во моментов обезбедува поголем дел од производството на електрична енергија во Украина. Чистотата во компанијата е приоритет. Исто како и во енергетскиот сектор во целина и во секоја индустрија, додаде украинскиот претседател.

Поврзани вести

Свет  | 10.11.2025
Зеленски најави масовна набавка на „Патриот“ системи за воздушна одбрана – Не се плашам од Трамп
Свет  | 06.11.2025
„Билд“: Зеленски е виновен за катастрофата на украинските сили во Покровск и Мирноград
Свет  | 06.11.2025
Њујорк Тајмс: Агенцијата за кастинг на Зеленски од пред војната е еден од најголемите изведувачи за украинската одбрана
﻿