Директорот на комунална хигиена си поднесе оставка како морален чин

Директорот на Комунална хигиена Сабахудин Рустеми дал неотповиклива оставка од својата функција, вчера за време на распитот во Кривичниот суд, соопшти неговиот адвокат Асмир Алиспахиќ.

– Она што сакам да го изнесам јавно на барање на директорот е дека тој на записник пред судијата на претходна постапка ја депонира својата оставка. Станува збор за неотповиклива оставка од в.д. директор на јавното претпријатие Комунална хигиена. Тоа е еден морален чин од страна на сега веќе осомничениот, веќе поранешен директор Рустеми кој што не сака јавноста да мисли дека ќе ја попречува истрагата на кој било начин – изјави синоќа адвокатот Алиспахиќ.

Тој појасни дека оставката на Рустеми е дадена по советување со бранителите.

– Тоа е чин кој што ќе овозможи непречено водење на истрагата со цел да докажеме дека директорот нема никаква поврзаност со делото, а во насока дека ниту може да влијае, ниту влијаел, ниту ќе попречи какво било водење на истрагата – појасни адвокатот.

Тој е длабоко убеден дека ќе докажат дека тоа што им се става на товар на двајцата обвинети нема никаква поврзаност.

– Станува збор за едно ретко кривично дело, кое не толку често се појавува во нашиот кривично-правен систем. Станува збор за членот 230 од Кривичниот законик кој со измените од 2023 година добива еден поголем опсег – додава Алиспахиќ.

Тој вели дека обвинетиот директор барал од Управниот и од Надзорниот одбор да се обезбедат повеќе ресурси и механизација, како и вработувања, но дека не му било одобрувано. Рустеми, додаде адвокатот, бил именуван на функцијата во февруари 2025 година, а годишните програми и правилниците за работа биле донесени пред крајот на 2024 година.

Алиспахиќ е бранител и на управителот за отпад во претпријатието, Аки Саити.

Судот вчера на двајцата им одреди 30-дневен притвор. Рустеми и Саити се гонат за загрозување на животната средина и природата со отпад, дело опфатено во член 230 став 1 од Кривичниот законик.