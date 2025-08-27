 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник

Автобусите на ЈСП за Голема Богородица ќе возат по неделен возен ред, од 1 септември јавниот превоз ќе функционира по делничен зимски возен ред

Скопје

27.08.2025

ЈСП СКОПЈЕ ги известува своите патници дека по повод верскиот празник Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица), на ден 28.08.2025 година (четврток), ќе се работи по неделен возен ред.

Исклучок ќе бидат линиите: 11, 11а, 18а, 32, 47а, 51, 55, 55в, 56, 56а, 70, 74, 81, 118, 160, 164 и 180, кои ќе работат по саботен возен ред.

На ден 28.08.2025 година (четврток), дежурни ќе бидат билетарниците и центрите за персонализација на:

– Транспортен центар; и

– Зелен пазар.

Жичницата ќе функционира вообичаено, со работно време од 10-20 часот, при што од 19-19:30 е последното возење од долу кон врвот, а во 19:45 часот е последно возење од врвот надолу.

Воедно, Ве информираме дека од понеделник (01.09.2025 год), согласно со Одлуката за линиски превоз на патници во град Скопје, јавниот превоз ќе функционира по делничен зимски возен ред.

