ЗНАМ со честитка до Маѓар за победата над Орбан

Македонија

13.04.2026

Во име на Движењето ЗНАМ за Наша Македонија, упатуваме искрени честитки до господинот Петар Маѓар по повод укажаната доверба од граѓаните, како и до партијата ТИСА за остварениот изборен резултат, стои во денешното соопштение на ЗНАМ.

„Уверени сме дека билатералните односи помеѓу Република Македонија и Унгарија ќе продолжат да се развиваат со засилен интензитет, како и дека ќе се унапредат на уште повисоко ниво, водени од заедничките европски вредности, принципите на демократијата и меѓусебната поддршка.
Традиционалното пријателство меѓу двете држави претставува цврста основа за понатамошно продлабочување и унапредување на соработката и заеднички придонес кон стабилноста и просперитетот на регионот“, пишува во соопштението.

Поврзани вести

Македонија  | 31.03.2026
Со возачка дозвола од Б категорија да може да се управува и мотор до 125 м3 – ЗНАМ поднесе предлог – закон
Македонија  | 08.03.2026
Панел-дискусија на ЗНАМ по повод 8 Март: Црвениот аларм е вклучен – потребни се итни мерки против семејното насилство
Македонија  | 07.02.2026
Максим Димитриевски: Работев во странство, инвестирав паметно и умно и затоа од политиката не живеам