30.10.2025
Република Најнови вести
Четврток, 30 октомври 2025
Неделник
Завршен народен митинг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија’’

Македонија

30.10.2025

Вечерва се одржува завршен народен митинг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија’’, пред платото на Филхармонија, на кој ќе се обратат претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник на град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

