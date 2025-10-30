Вечерва се одржува завршен народен митинг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија’’, пред платото на Филхармонија, на кој ќе се обратат претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник на град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.
Најнови вести
Македонија | Мицкоски: Секој стисок на рака е договор со народот – довербата е најтешкиот товар што политичар може да го носи
30.10.2025
Сервиси | Прилеп во мрак – екипите на МЕПСО и ЕВН на терен
30.10.2025
Скопје | Ѓорѓиевски: На 2 ноември масовно да излеземе на гласање и заедно да му го вратиме сјајот и редот на нашето Скопје
30.10.2025
Македонија | Мицкоски со ветување – Следи период на реализација на 70 нови проекти, нова развојна фаза на Македонија
30.10.2025
Калеидоскоп | Направете спреј што ја уништува прашината
30.10.2025
Македонија | Николоски: Работиме на децениски предизвик – сите населени места од Општина Брвеница со директен излез на автопатот
30.10.2025
Скопје | Ѓорѓиевски по обвинувањата дека избегал од дебата: На Скопје му требаат решенија, не демагогија
30.10.2025
Македонија | Илиевски: Во Брвеница се инвестирани околу 100 милиони денари со поддршка на Владата
30.10.2025
Свет | Кој е Торбјорн Торнквист, новиот газда на Лукоил: Два пати се женел, сака луксуз и јахти
30.10.2025
Фудбал | ФФМ со уште една доживотна суспензија за фудбалер
30.10.2025