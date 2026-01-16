Заев и Филипче правеле притисок врз Жан Митрев да му ја преземат клиниката!?

Доктор Жан Митрев во емисијата на Богдан Илиевски тврди дека врз него се правел притисок од поранешната власт да ја преземат неговата клиника. Конкретно Зоран Заев и Венко Филипче барале начин како да дојдат до сопствеништво во болницата „Жан Митрев“, во периодот кога врз д-р Митрев се водеше медиумска и судска хајка за наводни измами на пациенти при лекување за време на короната.

Богдан Илиевски. Потврдувате ли дека имало заинтересираност од Зоран Заев и од Венко Филипче да најдат пат до сопствеништво врз вашата болница?

Жан Митрев: Да, имаше такви реални контакти. И на писмено, не само вака…