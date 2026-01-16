 Skip to main content
Тврди сопственикот на Клиниката „Жан Митрев“

Заев и Филипче правеле притисок врз Жан Митрев да му ја преземат клиниката!?

Македонија

16.01.2026

Доктор Жан Митрев во емисијата на Богдан Илиевски тврди дека врз него се правел притисок од поранешната власт да ја преземат неговата клиника. Конкретно Зоран Заев и Венко Филипче барале начин како да дојдат до сопствеништво во болницата „Жан Митрев“, во периодот кога врз д-р Митрев се водеше медиумска и судска хајка за наводни измами на пациенти при лекување за време на короната.

Богдан Илиевски. Потврдувате ли дека имало заинтересираност од Зоран Заев и од Венко Филипче да најдат пат до сопствеништво врз вашата болница?

Жан Митрев: Да, имаше такви реални контакти. И на писмено, не само вака…

