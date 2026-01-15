 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Забранети уште 33 нелегални приредувачи на онлајн игри на среќа – вкупно 307

Македонија

15.01.2026

Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, денеска потпиша налог за ограничување на пристапот до нелегални веб-страници и веб-апликации преку јавните електронски комуникациски мрежи, во случаи на нелегално приредување игри на среќа.

Со најновиот налог се опфатени дополнителни 33 нелегални веб-страници, што значи дека вкупниот број на досега опфатени (забранети) нелегални страници изнесува 307, се наведува во соопштението од Министерството за дигитална трансформација.

Налогот, како што информираат од Министерството, е доставен до Агенцијата за електронски комуникации, која е должна во рок од пет дена да го достави до операторите на електронски комуникациски мрежи за спроведување.

Од Министерството за дигитална трансформација најавуваат дека ќе продолжат со континуирани мерки за сузбивање на нелегалното онлајн приредување игри на среќа, со цел заштита на граѓаните и унапредување на безбедноста во дигиталниот простор.

Поврзани вести

Хроника  | 12.12.2025
Голема полициска акција насочена за сузбивање на илегални игри на среќа и незаконско работење на казина
Економија  | 12.06.2025
Со новиот закон ќе се намали бројот на автомат-клубови за игри на среќа
Астро  | 25.02.2025
Ова се среќните броеви за хороскопските знаци кои треба да играат игри на среќа овој март
﻿