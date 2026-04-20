Во Собранието се одржа комисиска расправа по предлогот на закон за Советот на јавните обвинители

Собраниската Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците одржа расправа на која денеска беа разгледани и се одлучуваше по 26 амандмани за измени и дополнување на предлогот на закон за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, второ читање, предложен од Министерството за правда.

За предлозите на пратениците, членови на Комисијата, јавно произнесување и образложенија даде заменик министерот за правда Ален Деребан кој прифати амандмани предложени од пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, амандмани предложени од пратениците на СДСМ и коалицијата, а еден амандман предложен од опозицијата, Министерството за правда делумно прифати за што беше извршено заедничко усогласување на текстот.

Амандманот за менување на членот 9, алинеа 15, поднесен од група пратеници, го образложи пратеникот и претседател на комисијата Љупчо Пренџов.

-Овој амандман го поднесуваме со цел во развојната секторска стратегија за правосудството 2024-2028 година во која е констатирана актуелната состојба и потреби, да се предвиди поактивна улога на Советот на јавните обвинители на Република Македонија во текот на надзорот, како и овозможување на Советот да иницира надзор, посочи Пренџов, чиј амандман Министерството за правда го прифати.

Собраниската Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците на денешната седница неизгласа 13 предложени амандмани, 6 амандмани беа повлечени од предлагачите, а два комисиски амандмани беа едногласно прифатени заради номотехничко допрецизирање на текстот на законското решение.

Предлогот на закон за Советот на јавните обвинители продолжува во понатамошна собраниска постапка.