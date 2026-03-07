ВМРО-ДПМНЕ: СДС лажеше за договор за мигранти, демант стигна од британскиот амбасадор

ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека СДСМ повторно пласира дезинформации, откако британскиот амбасадор во земјава, Метју Лосон, ги демантирал тврдењата дека постои договор за мигранти.

Од партијата велат дека, според нив, СДСМ во изминатите години изнел низа неточни ветувања и тврдења.

„Лажеа дека постои договор за мигранти, го сменија името на брутален начин, потпишаа договор со Бугарија кој е капитулантски и предавнички, лажеа дека буџетот е празен, дека Фејсбук и Гугл ќе отворат центри во Македонија, дека ќе има Формула 1 во Македонија, лажеа за македонската жица, за модуларната болница, за Ласкарци и Дурмо турс, за тендери и за правда“, се наведува во соопштението.

Од ВМРО-ДПМНЕ додаваат дека, според нив, СДСМ мисли дека граѓаните имаат „кусо помнење“, но дека јавноста, како што велат, повеќе не паѓа на, како што ги нарекуваат, нивните лаги и измами.

