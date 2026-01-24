ВМРО-ДПМНЕ: Го слушнавме Филипче ја повикува Белата палата, ама не го слушнавме да се огради од своите и криминалите на СДС

Венко Филипче во празниот говор за отчет пред Конгресот не објасни: Зошто е петта партија во Скопје и трета во Македонија? Не се огради ниту кажа лош збор за неговиот ментор Зоран Заев. Не се огради и го штитеше криминалот на кланот Дубаи чиј што составен дел е самиот тој, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ на обраќањето на Филипче на 31. конгрес на СДСМ.

Не објасни зошто СДС сервираше услуги кон Бугарија и Грција, го наметна францускиот предлог, склучи штетен договор со Бугарија.

Не објасни зошто ги напаѓаат САД, се во политичка војна со Обединетото Кралство.

Зошто остана осамен со неуспешниот дипломат Андреј Жерновски кој јавно говореше во полза на бугарскиот наратив за Македонија.

Зошто денес СДС не преставува никаква алтернатива.

Зошто не му смета што СДС стана помал чирак на ДУИ во криминалот.

Не се огради од Артан Груби и неговиот криминал во Лотарија.

Филипче самиот исто така не изостанува од криминалниот синџир на тендери, не кажа од каде му е службеното луксузно Ауди и каква е неговата врска со Енис Колашинац кој ЕСМ го снабдуваше со јаглен за време на власт на СДС.

Филипче не се огради ниту од нивниот бегалец Васко Ковачевски кој ја испокраде државата и го оштети македонскиот Буџет за 6,5 милиони евра за што е познатиот случај „Адитив“.

Не се огради од антидржавното однесување на Зоран Верушевски.

Заклучокот е дека за ВМРО-ДПМНЕ нема подобро решение од Венко Филипче. Проблемот е што тој е штетен за Македонија и нејзините интереси.