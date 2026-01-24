 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

ВМРО-ДПМНЕ: Го слушнавме Филипче ја повикува Белата палата, ама не го слушнавме да се огради од своите и криминалите на СДС

Македонија

24.01.2026

Венко Филипче во празниот говор за отчет пред Конгресот не објасни: Зошто е петта партија во Скопје и трета во Македонија? Не се огради ниту кажа лош збор за неговиот ментор Зоран Заев. Не се огради и го штитеше криминалот на кланот Дубаи чиј што составен дел е самиот тој, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ на обраќањето на Филипче на 31. конгрес на СДСМ.

Не објасни зошто СДС сервираше услуги кон Бугарија и Грција, го наметна францускиот предлог, склучи штетен договор со Бугарија.

Не објасни зошто ги напаѓаат САД, се во политичка војна со Обединетото Кралство.

Зошто остана осамен со неуспешниот дипломат Андреј Жерновски кој јавно говореше во полза на бугарскиот наратив за Македонија.

Зошто денес СДС не преставува никаква алтернатива.

Зошто не му смета што СДС стана помал чирак на ДУИ во криминалот.

Не се огради од Артан Груби и неговиот криминал во Лотарија.

Филипче самиот исто така не изостанува од криминалниот синџир на тендери, не кажа од каде му е службеното луксузно Ауди и каква е неговата врска со Енис Колашинац кој ЕСМ го снабдуваше со јаглен за време на власт на СДС.

Филипче не се огради ниту од нивниот бегалец Васко Ковачевски кој ја испокраде државата и го оштети македонскиот Буџет за 6,5 милиони евра за што е познатиот случај „Адитив“.

Не се огради од антидржавното однесување на Зоран Верушевски.

Заклучокот е дека за ВМРО-ДПМНЕ нема подобро решение од Венко Филипче. Проблемот е што тој е штетен за Македонија и нејзините интереси.

Поврзани вести

Македонија  | 24.01.2026
Филипче: Вратите на СДСМ се ширум отворени за секој чесен социјалдемократ, за секој работник, за секој интелектуалец кој ѝ мисли добро на државата
Македонија  | 19.01.2026
Манасиевски: Заев и Филипче на мафијашки начин сакале да му ја одземат болницата на др. Жан Митрев
Македонија  | 18.01.2026
Стојаноски: Филипче и Заев преку институции под нивна команда, сакале за багателна цена да ја земат клиниката Жан Митрев
﻿