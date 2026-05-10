Недела, 10 мај 2026
ВМРО-ДПМНЕ: Ги слуша ли Филипче реакциите од народот или е премногу зафатен со фантазирање за премиерска фотелја?

Денеска Филипче пак излезе на прес-конференција да објаснува како уставните измени се во интерес на Македонија, и пак се обиде да го релативизира македонскиот идентитет и националните интереси. Филипче јасно кажа дека за него националниот идентитет е застарен концепт, па сега секојдневно го повторува ставот и се врти околу својата замислена оска и си фантазира за премиерска фотелја, се наведува во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ . 

Откако распродадоа, историја, позиции, достоинство, сега следно на агендата им е да ги убедуваат граѓаните дека уставните измени се во интерес на Македонија. 

Филипче се однесува како проблемот да е во народот, а не во неговите ставови склони кон национални предавства и дали навистина верува дека некој ќе му даде поддршка на човек што ги гази националните интереси?