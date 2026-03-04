 Skip to main content
04.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 март 2026
Неделник

ВЛЕН: ДУИ во паника го брани Артан Груби по скандалот со коцкање

Македонија

04.03.2026

ВЛЕН истакнаа дека ДУИ го брани Артан Групи, поранешниот вицепремиер.

,,Од пусти страв да не отвори уста Артан Груби, во ДУИ одлучиле да го бранат. Заборавија дека Бујар Османи во кампањата за Чаир се огради и извинуваше за неговото поведение. Арно ама уплавот го поматува разумот. ДУИ нема кредибилитет да зборува за игри на среќа. Во нивно време и со нивни дилови во Македонија беа пренесени коцкарските бизниси од српското подземје. ВЛЕН не ги заборава ветувањата. Сите незаконски договори на Прпарим и Артан за лиценци за онлајн коцкање се укинати. Работиме на нов Закон за игри на среќа со кои бројот на објекти во разумен рок ќе се намали за половина. Ние работиме на системски решенија и за разлика од ДУИ не стануваме ортаци во коцкарската индустрија.” – се вели во соопштението на ВЛЕН.

