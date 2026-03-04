 Skip to main content
04.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 март 2026
Неделник

Николоски: Градежништвото повторно со двоцифрен раст

Економија

04.03.2026

Градежништвото повторно со двоцифрен раст, објави вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на својот фејсбук профил и додаде дека има силна динамика во изградба на капиталните проекти.

-Раст од 14,6 отсто бележиме во време кога ги градиме капиталните проекти, автопатите, железницата, регионалните и локални патишта и голем број комунални проекти. Двоцифрена стапка на раст од 14,6 отсто во Градежниот сектор има во четвртиот квартал од 2025 година што само ја потврдува нашата силна заложба и посветеност во реализација на капиталните проекти. Особено ме радува фактот што градежништвото е во континуиран пораст и тоа во 2025 година во третиот квартал имавме 21 отсто раст, а четвртиот квартал од бележиме 14,6 отсто раст (и покрај зимскиот период каде поради природните услови градежните активности се намалуваат), напиша Николоски.

Македонија, како што посочува вицепремиерот во објавата, е меѓу земјите со најголем раст на БДП, каде градежништвото повторно има двоцифрена стапка на раст.

-Во четвртиот квартал БДП порасна за 3,8 отсто што е најдобар показател за успешните политики што ги спроведуваме. Македонија се гради и се развива – следуваат нови инфраструктурни проекти, објави вицепремиерот Николоски.

Поврзани вести

Економија  | 02.03.2026
Николоски за Кичево – Охрид: Изоставени беа клучни елементи, затоа Собранието го продолжи рокот за доизградба
Македонија  | 02.03.2026
Николоски: Aвтопатот Гостивар – Букојчани се гради по најсовремени светски практики, патот од Фариш до Прилеп не смее да остане црна дупка
Македонија  | 01.03.2026
Николоски: Ќе се реконструира и граничниот премин Деве Баир
﻿