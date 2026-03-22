Република Најнови вести
Недела, 22 март 2026
Неделник

Владата преку интервенција во даноците ќе спречи нов драстичен скок на бензините

Македонија

Владата преку интервенција во даноците ќе спречи нов драстичен скок на бензините. Како што дозава „Република“ ќе се прогласи кризна состојба поради цените со бензините.

Владата реагира откако проценката е дека по најновите скокови на светската нафтена берза би требало да се зголеми дизелот за над 10 денари по литар, а безоловниот безнин за 6 денари. Се очекува Владата да интервенира со намалување на данокот и мерки против поскапување на бензините.

Денес има вонредна владина седница и ќе се донесат мерки по што премиерот Мицкоски ќе одржи прес конференција.

