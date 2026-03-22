„Личното е политичко“- Женскиот круг денеска во Култ Културен Центар Охрид

Женскиот круг во Култ Културен Центар е простор за заедничко мислење и замислување, зборување и слушање, за дружење, но и за поминување време со своите мисли.

На првата средба ќе позборуваме за она што нè поместува и движи, но и за она што нè држи во место. За она што нè радува, но и за она што нè нервира — работи што често ги доживуваме како лични, а сепак се дел од пошироки општествени односи.

Ќе започнеме со краток вовед за контекстот и историјата на познатиот феминистички слоган „Личното е политичко“, а потоа ќе отвориме разговор за „секојдневните женски работи“ што често се сметаат за приватни или неважни, и за тоа како феминизмот ни помага да ги разбереме овие искуства.

Што да очекувате:

– запознавање и краток вовед

– отворен разговор

– простор без обврска да се зборува за сопствените искуства

Вовед и разговор: Каи Гладкова

Време: 22 март (недела) во 19:00 часот

Место: Култ Културен Центар, Охрид