Владата формира работна група за воспоставување механизам за заштита од злоупотребата на т.н. стратешки тужби против јавното учество

Фото: ВМРО-ДПМНЕ

Работна група за воспоставување механизам за заштита од злоупотребата на т.н. стратешки тужби против јавното учество е формирана денеска на владина седница.

-На денешната седница Владата донесе низа значајни и суштински одлуки кои јасно ја потврдуваат нашата определба и конкретната посветеност кон исполнување на обврските од процесот на пристапување во Европската Унија, но и кон заштита на јавниот интерес и демократските вредности. Владата денес направи уште еден силен и долгоочекуван чекор во насока на заштита на слободата на изразување и јавниот интерес. Формиравме работна група за воспоставување механизам за заштита од злоупотребата на т.н. стратешки тужби против јавното учество, тема за која со години зборуваат и бараат новинарите и медиумската заедница. Ова е јасен сигнал дека оваа Влада има слух, храброст и проактивност да се соочи со суштински прашања, информира потпаролката на Владата, Марија Митева.

Таа додаде дека со усвојувањето на Законот за органско земјоделско производство прават важен исчекор во поддршката на малите земјоделци.