 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Свечена заклетва на новопримените професионални војници во велешката касарна

Македонија

16.01.2026

Фрипик

Свеченост за давање заклетва на новопримените професионални војници ќе се одржи денеска во касарната „Алексо Демниевски Бауман“ во Велес во Центарот за индивидуална обука кој е во состав на Командата за обука и доктрини на Армијата.

Во рамките на свеченоста, како што е најавено, ќе присуствуваат министерот за одбрана, Владо Мисајловски, началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски, претставници од Министерството за одбрана и Армијата, како и роднини и пријатели на професионалните војници.

Поврзани вести

Свет  | 08.01.2026
„Тајмс“: Велика Британија и Франција ќе испратат до 15.000 војници во Украина како помош
Свет  | 17.12.2025
 „Коалицијата на подготвените“ сака да испраќа војници во Украина
Свет  | 12.10.2025
200 американски војници пристигнаа во Израел: Ќе со следат мировниот договор со Газа
﻿