Свечена церемонија 9 мај – Денот на победа над фашизмот и Денот на Европа

Утре 09.05.2026 година (сабота) во 10:30 часот по повод 9 мај – Денот на победа над фашизмот и Денот на Европа ќе се одржи свечена церемонија под слоганот „Победа, принципи и вредност“.



По тој повод, претседателот на Владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски ќе положи свежо цвеќе пред споменикот „Ослободители на Скопје“ во дворот на Владата, каде што ќе се обрати пред присутните.

