 Skip to main content
08.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 8 мај 2026
Неделник

Свечена церемонија 9 мај – Денот на победа над фашизмот и Денот на Европа

Македонија

08.05.2026

Утре 09.05.2026 година (сабота) во 10:30 часот по повод 9 мај – Денот на победа над фашизмот и Денот на Европа ќе се одржи свечена церемонија под слоганот „Победа, принципи и вредност“.
 
По тој повод, претседателот на Владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски ќе положи свежо цвеќе пред споменикот „Ослободители на Скопје“ во дворот на Владата, каде што ќе се обрати пред присутните.
 

Поврзани вести

Македонија  | 28.04.2026
„Вреди“ на 9 мај прераснува во политичка партија со ко-претседатели Меџити и Касами
Култура  | 12.03.2026
Советот за култура одржа седница за Нацрт-Стратегијата за развој на културата за периодот 2026–2030 година
Македонија  | 11.02.2026
ДИК едногласно усвои шест одлуки на првата седница