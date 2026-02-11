 Skip to main content
11.02.2026
Среда, 11 февруари 2026
ДИК едногласно усвои шест одлуки на првата седница

11.02.2026

 Членовите на Државната изборна комисија (ДИК) денеска ја одржаа првата седница, на која разгледаа и едногласно усвоија шест точки од дневниот ред.

Едногласно беа донесени одлуките за определување исплата на надомест на ангажираните лица како помошни тела во подрачните одделенија на Државната изборна комисија, потоа одлука за усвојување на извештајот за извршување попис на инвентар и друг материјал за 2025 година, како и одлука за ангажирање лица во работната група за серверска и мрежна инфраструктура, одржување база на податоци и обработка на Избирачкиот список и определување надомест за ангажираните лица. 

Во рамките на петтата точка од дневниот ред беше усвоен и заклучокот за прифаќање на известувањето до Државниот завод за ревизија (ДЗР). Претседателот на ДИК, Бојан Маричиќ, информира дека по доставениот нацрт-извештај од ДЗР, добиен на 12 јануари 2026 година, Комисијата доставува известување со свои видувања на првичниот извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2024 година.

И ова известување на ДИК до Државниот завод за ревизија беше едногласно донесено од страна на членовите на Државната изборна комисија.

