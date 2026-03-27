Советот на Јавни обвинители избра четворица нови обвинители за организиран криминал

Советот на јавни обвинители на денешната седница избра четворица обвинители за организиран криминал: Александар Маркоски, Енѓелуше Кадриу-Леши, Ана Гоговска-Јакимовска и Ана Стојковиќ-Димитровска.

Советот на јавни обвинители денеска не избра шеф на Вишото јавно обвинителство Скопје гласаше, но не избра Виш јавен обвинител на Скопје, по повлекувањето од функцијата на Мустафа Хајрулахи.

За местото беа пријавени: обвинителката Фатиме Фетаи, Владимир Милошевски кој лани беше унапреден во Вишото јавно обвинителство Скопје, Јасмина Крстевска- Здравевска од ОЈО Скопје и Артан Ајро од ВЈО Скопје.