16.03.2026
Со длабоко сочувство кон семејствата, Кочани памети, Македонија памети: Мицкоски оддаде почит на починатите во Пулс

Денес во Кочани оддаваме тивка, но длабока почит кон невините животи што прерано згаснаа. Една година подоцна, болката и празнината се уште се чувствуваат во секое срце, но заедно со нив живее и сеќавањето на недовршените соништа, објави на социјалните мрежи, премиерот Христијан Мицкоски.

Со голема почит се потпишав во книгата на жалост како искрен чин на почит кон настраданите и како израз на солидарност со нивните семејства и присуствував на комеморативниот настан „Ден на сеќавање -16 март 2025“ во Центарот за култура „Бели мугри“.

Нека споменот за нив остане вечен, а нашата заедничка човечност и единство нека бидат сила што ќе не води напред.

Со длабоко сочувство кон семејствата, Кочани памети, Македонија памети, напиша Мицкоски.

Поврзани вести

Колумни  | 16.03.2026
„Пулс“ мора да остане совест, а не само болен спомен!
Македонија  | 16.03.2026
Молитва за упокоените и 63 празни столчиња во Паркот на револуцијата во Кочани
Македонија  | 15.03.2026
Д-р Синиша Стојановски: Големата трагедија за жал беше доказ дека здравствениот систем може да функционира со сите капацитети, да извлечеме поука како да го јакнеме
