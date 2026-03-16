Со длабоко сочувство кон семејствата, Кочани памети, Македонија памети: Мицкоски оддаде почит на починатите во Пулс

Денес во Кочани оддаваме тивка, но длабока почит кон невините животи што прерано згаснаа. Една година подоцна, болката и празнината се уште се чувствуваат во секое срце, но заедно со нив живее и сеќавањето на недовршените соништа, објави на социјалните мрежи, премиерот Христијан Мицкоски.

Со голема почит се потпишав во книгата на жалост како искрен чин на почит кон настраданите и како израз на солидарност со нивните семејства и присуствував на комеморативниот настан „Ден на сеќавање -16 март 2025“ во Центарот за култура „Бели мугри“.

Нека споменот за нив остане вечен, а нашата заедничка човечност и единство нека бидат сила што ќе не води напред.

Со длабоко сочувство кон семејствата, Кочани памети, Македонија памети, напиша Мицкоски.