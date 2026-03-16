„Тагата на Темјаника“ – Петар Ренџов со емотивна инструментална композиција во спомен на „Ангелите од Кочани“

Нашиот познат гитарист, композитор и аранжер Петар Ренџов повторно ја потврдува својата длабока уметничка чувствителност со новата инструментална композиција и видео „Тагата на Темјаника“. Делото е посветено во спомен на „Ангелите од Кочани“, носејќи силна емоционална порака изразена преку звукот на гитарата.

Композицијата е изведена во духовна атмосфера, во црквата Црква „Св. Јован Крстител“ во Ново Лисиче, каде на 11 март 2026 година е снимен и видеозаписот. Просторот на храмот, исполнет со тишина и духовност, му дава дополнителна длабочина на звукот и ја нагласува емоцијата која авторот сака да ја пренесе.

„Тагата на Темјаника“ е инструментална композиција во која Ренџов преку нежни гитарски линии создава атмосфера на молитва, тишина и сеќавање. Без зборови, но со многу чувство, музиката ја раскажува приказната за болката, надежта и споменот, претворајќи ја гитарата во глас што зборува од срце.

Аудио обработката на композицијата ја потпишува музичарот и продуцент Љупчо Соколовски, кој придонесе делото да добие чист и длабок звук што ја нагласува емоционалната тежина на композицијата.

Петар Ренџов важи за еден од најавтентичните македонски гитаристи, познат по тоа што во своето творештво успешно ги спојува џезот, традиционалната македонска музика и современиот израз. Во текот на својата долгогодишна кариера тој создаде бројни авторски композиции и албуми, оставајќи силен печат на домашната музичка сцена.

Со „Тагата на Темјаника“, Ренџов уште еднаш покажува дека музиката може да биде повеќе од уметност – таа може да биде молитва, спомен и тивок поклон кон оние кои повеќе не се меѓу нас.

Оваа композиција претставува токму таков момент – тивок, но силен музички поклон во чест на „Ангелите од Кочани“.