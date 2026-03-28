Сервилниот однос СДС и Филипче ги донесе до дебакл, сега по насока на куќниот пријател на Заев, промовираат антидржавна политика

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ упати остри критики кон опозициската СДСМ, оценувајќи дека партијата, според нив, доживеала сериозен пад на поддршката поради, како што наведуваат, „лоши и поданички политики“.

Во партиското соопштение се тврди дека СДСМ, од некогаш „голема и државотворна партија“, е сведена на значително намален број на гласачи. Од ВМРО-ДПМНЕ обвинуваат дека ваквата состојба е резултат на политики кои ги ставаат туѓите интереси пред државните.

Критиките се насочени и кон актуелното и поранешното раководство на СДСМ, вклучително и Венко Филипче и Зоран Заев, за кои се наведува дека продолжуваат со истиот политички курс и од опозиција. Во соопштението се споменува и влијанието на, како што го нарекуваат, советникот Зоран Башановиќ.

Според владејачката партија, СДСМ со ваквиот пристап ја довела својата позиција до „ќорсокак“, при што ја обвинуваат дека делува како „прокси партија“. Дополнително, се наведува дека партијата не извлекла поука од, како што ги оценуваат, „катастрофалните изборни порази“.

Од ВМРО-ДПМНЕ додаваат дека ваквите политики се штетни и за државата и за граѓаните, нагласувајќи дека падот на рејтингот на СДСМ и нејзиното раководство, според нив, е резултат на незадоволството кај јавноста.