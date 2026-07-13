Пристигна и втората пратка „Стрaјкери“

Втората пратка на американски оклопни борбени возила „Страјкер“ пристигна во Република Македонија, во рамки на процесот за модернизација и опремување на Армијата со современи средства и опрема.

Испораката е дел од договорот со Соединетите Американски Држави за набавка на оклопните возила, кои претставуваат еден од најзначајните проекти за модернизација на македонските одбранбени капацитети. „Страјкерите“ ќе придонесат за зголемување на мобилноста, заштитата и оперативната способност на Армијата, согласно НАТО стандардите.

Пред неколку недели за сработеното во двегодишниот мандат на прес конференција дека денеска ќе пристигне и втората пратка на „Страјкери“ информираше македонскиот министер за одбрана Владо Мисајловски, притоа потенцирајќи дека ќе се заокружи целиот процес на договорот со САД вреден речиси 339 милиони евра.

Инаку, првата пратка на лесни оклопни возила на тркала STRYKER MK‑B‑UCE беше реализирана во февруари годинава, а е во рамки на договорот склучен помеѓу владите на Македонија и на Соединетите Американски Држави

На неодамнешниот отчет за сработеното за време на двегодишниот мандат министерот за одбрана, Владо Мисајловски информираше дека со САД се потпишани и договори за набавка на лесно пешадиско вооружување, беспилотни системи „Пума“ и „Равен“, опрема за киберзаштита на единиците за Лесната пешадиска баталјонска група, опрема за киберзаштита на Министерството за одбрана, опрема за JTAC за блиска воздухопловна поддршка, радиоуреди, надградба на Симулацискиот центар во Велес…

Потпишан е и договор за системи за противoклопна борба „Џевелин“, чија испорака би требало да почне в година. Министерот за одбрана потсети и дека се стигнати артилериските системи „Боран“ од сојузничка Турција, како и дел од опремата „Мистрал 3“, процес што се очекува да биде завршен до крајот на годината.