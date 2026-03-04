 Skip to main content
04.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 март 2026
Неделник

Пратениците ги избраа Адмир Шабани за заменик-министер за одбрана и Дритон Сулејмани за заменик-министер за образование

Македонија

04.03.2026

Собранието, во рамките на 90. седница, денеска, со 71 глас „за“ и 11 „против“, за заменик-министер за одбрана го избра Адмир Шабани, а за заменик-министер за образование и наука, Дритон Сулејмани.

Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, образложувајќи ги предлозите, истакна дека изборот на двајца заменик-министри е решение кое не е само кадровска одлука, туку дел од поширокиот процес на зајакнување на институциите, на враќање на довербата во државата и на градење систем што работи во интерес на граѓаните.

Нашата обврска како Влада е да поставиме луѓе што имаат знаење, интегритет и чувство за државна одговорност. Луѓе што ќе работат посветено, професионално и чесно, во служба на државата и на сите граѓани – рече Мицкоски.

Мицкоски во дебатата одговори на обвинувањата на Халил Снопче од Алијансата за Албанците, кој го критикува предлогот за заменик-министри, но и работата на Владата.

Поврзани вести

Македонија  | 25.02.2026
Собранието ја утврди потребата за носење на пакетот закони за намалување на платите на функционерите
Свет  | 12.02.2026
Труење на украински пратеници ја стопира работата на Врховната рада
Македонија  | 09.02.2026
Да се направи нивелирање на платите по приоритет: Гаши порача пратениците како знаат утре да дојдат на работа
﻿