Таравари жали поради Вреди

Претседателот на едното од неколку крила на Алијансата за Албанците, Арбен Таравари синоќа зборувал за новата партиска фракција формирана од вицепремиерот Арбен Фетаи, порачувајќи дека „нема многу Алијанси“ туку само дел од директорите на Алијансата кои останале во ВЛЕН.

„Тие се ВЛЕН. Села има право да каже бидејќи бил поранешен претседател на партијата, ја водеше партијата некое време, а поделбата меѓу Алијансите постоела. Таму може да има и спор. Ова се акционерско друштво, кои се во ВЛЕН. Ништо повеќе. Не може да има многу Алијанси. Ако велите фракции, можете да кажете фракција на Таравари и фракција на Села. Овие другите се дел од ВЛЕН, тие се не се различни едни од други“, изјавил Таравари